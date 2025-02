C'è posta per te, le lacrime della moglie di Amadeus. Poi l'assegno consegnato a nonna Antonietta

09 febbraio 2025 a

Siamo a C'è posta per te. Dunque un sabato sera di lacrime, emozioni, storie commoventi, sentimenti spezzati e ricuciti. Le consuete emozioni, quelle proposte dal programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5, la puntata è quella di sabato 8 febbraio.

E la puntata in questione si è aperta con una storia di affetto e gratitudine, che ha visto protagonisti Amadeus e la moglie Giovanna Civitillo. A coinvolgerli è stata Noemi, una ragazza riservata che ha voluto fare una sorpresa speciale alla nonna Antonietta, la donna che l’ha cresciuta dopo la prematura scomparsa della madre, avvenuta quando lei aveva solo 14 anni.

Un momento di grande intensità emotiva, con Antonietta visibilmente commossa per tutto il tempo. L’arrivo di Amadeus e Giovanna ha reso l’atmosfera ancora più toccante: entrambi, emozionati dopo aver ascoltato la storia di Noemi, si sono seduti accanto alla nonna e hanno condiviso riflessioni sull’importanza dei nonni nella vita di tutti. In particolare, il pubblico ha notato la commozione della Civitillo, gli occhi lucidi nell'ascoltare la storia e nell'assistere a quanto accadeva in pubblico.

A rendere l’incontro ancora più speciale sono stati alcuni doni offerti alla signora, tra cui un elefantino con la proboscide alzata, simbolo di buon auspicio e anche bomboniera del matrimonio di Amadeus e Giovanna. "Avrei voluto darla a mia nonna, ma non ho potuto, la do a lei", ha rivelato Giovanna, raccontando di essere cresciuta anche lei con la nonna. Con un tono più leggero, Amadeus ha aggiunto sorridendo: "L’elefante è il mio animale preferito, per evidenti motivi. Ogni volta che guarderà il 'nasone' mi penserà". Per inciso, Giovanna Civitillo ha consegnato ad Antonietta anche un assegno, il cui valore non è stato reso noto. Una bella storia, finita nel migliore dei modi.