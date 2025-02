Domenico In Memo Remigi: "Non è l'attività che pensi tu". Risposta a luci rosse a Mara Venier, si scatena il delirio

09 febbraio 2025 a

a

a

Eccoci a Domenica In, una puntata tutta dedicata all'imminente Festival di Sanremo, al via martedì 11 febbraio. Così Mara Venier, nello studio di Rai 1, nella puntata di oggi, domenica 9 febbraio, ha fatto crescere l'attesa con una serie di ospiti d'eccezione dal mondo della musica.

Tra i protagonisti in studio, anche Memo Remigi, un mito della musica italiana. E Zia Mara, nel presentare gli artisti, ha subito voluto sottolineare la straordinaria forma fisica del cantautore. Parole che hanno innescato un siparietto molto piccante...

"Memo Remigi ci ha appena detto che fa molto sport, è in perfetta forma, ci vuoi dire tu l'età?", ha chiesto Mara Venier. E lui, con orgoglio, ha risposto: "Ne ho 87!". A quel punto la conduttrice ha ribattuto: "Qual è il segreto per essere così super-attivo alla tua età? Ci hai appena spiegato che hai una grande attività sportiva...". E Memo Remigi non si è lasciato sfuggire l'occasione per ironizzare: "È vero, però non è l'attività che pensi tu, lì si viaggia più di fantasia...". Una clamorosa zampata "erotica", quella del cantante.

"Gli artisti esclusi da Sanremo? Mi sono preso qualche vaffa...": la rivelazione di Conti dalla Venier

Da par suo, la Venier non si è certo scandalizzata. Anzi, con ironia ha risposto: "Guarda, io ormai non penso proprio niente, nemmeno ci penso più; immagina come sto messa io...". Grasse risate in studio.