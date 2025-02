Che tempo che fa, Giannini insulta il governo: "Amorale e immorale"

10 febbraio 2025 a

A Che tempo che fa va in scena il solito circoletto radical chic che giudica il governo. Massimo Giannini, editorialista di Repubblica, non usa giri di parole e attacca a testa bassa l'esecutivo. Lo fa usando il solito cavallo di battaglia, il caso Almasri: "Il governo deve spiegarci il motivo di questa scarcerazione. In Aula durante l’informativa sul generale libico non è stata detta alcuna parola sulle vittime di Almasri. Le persone torturate nei campi libici, nessuno ha detto una parola".

E qui arriva l'affondo più pesante che sa tanto di propaganda progressista: "È troppo anche per questa destra amorale e immorale che ci governo, fammelo dire Fabio". Parole pesantissime davanti alle quali non è stata detta una sola parola dal conduttore che ha fatto spallucce e ha proseguito nella sua intervista con gli ospiti in studio, tra cui Cecilia Sala e Aldo Cazzullo. Giannini è un fiume in piena: "Siamo di fronte a un accordo di cui non si può parlare, un accordo con la Libia che prevede lo stop alle partenze dal nord Africa di 700.000 migranti pronti a salpare verso l'Italia". Un accordo, quello con la Libia che per primo è stato firmato dal governo di centrosinistra guidato da Gentiloni con Minniti al Viminale. Ma per Giannini questo è un dettaglio insignfiicante...