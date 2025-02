Fuori dal Coro, Mario Giordano scatenato: "Francamente non canta l'inno d'Italia?", come la spiana

Roberto Tortora 13 febbraio 2025 a

Nella settimana del Festival di Sanremo tutto viene fagocitato dalla musica, anche i temi politici e sociali. E si arriva a contestare perfino l'inno italiano, "Fratelli d'Italia", considerato improvvisamente omofobo. Questo, almeno, per Francesca Siano, cantante torinese conosciuta come Francamente, che l’inno lo ha proprio cantato prima della finale di Coppa Italia di volley femminile. L’artista, però, ha poi postato sui social un video nel quale spiega di aver pensato di cambiare il testo dell’inno, dato che a suo dire avrebbe “un linguaggio non inclusivo”. Di questo si discute a “Fuori dal Coro”, il talk di Rete4 condotto da Mario Giordano, il quale è allibito: “Francesca Siano, Francamente… io non la conoscevo, ma m'han detto che è famosissima… ha detto che l'inno Fratelli d'Italia è omofobo! Non lo voleva cantare, perché dice che è omofobo Fratelli d'Italia!”.

In particolare, la Siano lamentava l’incipit "non inclusivo", e avrebbe voluto cantare l’inno a suo modo, ma si è poi ritratta, perché sarebbe stato vilipendio alla bandiera, così ha spiegato la soluzione che ha scelto: "Prendere uno spazio e cantare l’inno, che sì ha un linguaggio non inclusivo, ma farlo da donna queer e vestendo determinati colori per dare un messaggio molto chiaro".

Se ora attaccano l'Inno di Mameli perché non parla di trans e immigrati

Su X si è levato un coro di cittadini indignati da questa ennesima provocazione, c’è chi scrive: “Non bisogna darle visibilità: è quello che vuole”. Un altro scrive: “Non sa quello che dice. Non so come canta, perché consapevolmente non l'ho mai ascoltata, ma se cerca audience meglio che cambi registro secondo me. Quello che dice è insulso!”. Un altro, infine, spiega: “Di omofobo non c'è nulla. Questa mentalità, di voler trovare a tutti i costi qualcosa di sbagliato, ha stancato e abbondantemente superato il limite”.