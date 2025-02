Sanremo 2025 regione per regione, ecco dove viene visto di più

Klaus Davi 15 febbraio 2025 a

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (Festival di Sanremo)

Carlo Conti fa cappotto pure con la seconda serata della 75esima edizione del Festival di Sanremo: 11,7 milioni di spettatori col 64.5% di share, nonostante la concomitanza di Chi l’ha visto? su Rai 3, del film Benvenuti al Nord su Canale 5 e del match di Champions League del Milan su Sky Sport. A

nche in questo caso il contributo della Total Audience è stato importante ma non determinate per superare l’ultima edizione a guida Amadeus. I dati resi disponibili fin da ieri alle 10 da Auditel parlano chiaro: col vecchio standard il Festival mercoledì avrebbe segnato 11.410.000 spettatori col 64.1% di share, superiore al 2024. Secondo i dati di OmnicomMediaGroup, 336.504 (81,1% di share) spettatori hanno seguito da altri device.

Per quanto riguarda le regioni, a trainarle è anche la popolarità dei singoli cantanti: la Puglia, al top col 71.6% di share, segue l’onda della barese Serena Brancale; ma anche la Sicilia (69.9%) con Marcella Bella; la Toscana (67%) con Irama, Gabbani e Lucio Corsi; la Campania (61.8%) con The Kolors, Ranieri e Rocco Hunt.