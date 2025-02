La volta buona, gaffe di Caterina Balivo? E Annalisa scatta: "Non si dice"

14 febbraio 2025 a

Oggi - venerdì 14 febbraio - a La volta buona in onda su Rai 1 nell'edizione speciale per Sanremo 2025, Caterina Balivo ha intervistato Annalisa, attesissima ospite della serata delle cover del Festival. L’artista, che duetterà con Giorgia sulle note di Skyfall di Adele, si è mostrata emozionata: "Sono felicissima ed onorata di accompagnare Giorgia, che stimo da morire. Ho l’ansia da prestazione, mi impegnerò."

Annalisa ha spiegato che la scelta del brano nasce dalla connessione artistica con Giorgia: "È una cosa che unisce i nostri mondi". Dunque ha raccontato l’inizio della collaborazione: "C’è stata una telefonata bellissima in cui ci siamo messe a parlare di cosa potevamo fare. E di fronte a una chiamata di Giorgia sono stata felice".

Ma il momento più "croccante" dell’intervista è stata la gaffe in cui è incappata Caterina Balivo. La conduttrice, infatti, ha detto ad Annalisa che lei e Giorgia sono le favorite per la vittoria della serata. La cantante, scaramantica, l’ha subito interrotta: "Non si dice". Ma la padrona di casa ha insistito, chiedendole per chi tifasse tra i big in gara. Annalisa, senza fare nomi, ha lasciato intendere il suo supporto a Giorgia: "Vabbè, ma... io lo do un po’ per scontato". Ora resta da vedere se il loro duetto conquisterà il pubblico o se ci saranno colpi di scena, come lo scorso anno con la vittoria a sorpresa di Geolier.