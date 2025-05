Pretty Woman, l'eterno miracolo di Julia Roberts e Richard Gere: su Rai 1...

CHI SALE (Pretty Woman/Rai 1) All’inizio dell’estate manca poco meno di un mese ma la programmazione dei network già si tinteggia di repliche. Un primo assaggio si è avuto mercoledì sera con la messa in onda di Pretty Woman, cult realizzato nel 1990. Il marketing Rai ha fatto bene i conti: non sprecare una replica quando il pubblico si dimezza perché il potenziale pubblicitario di certi evergreen rimane intatto.

E il film con Julia Roberts e Richard Gere non ha tradito le attese vincendo la prima serata con 2.642.000 spettatori medi, il 15.76% di share. Picchi del 22% fra le donne con forte componente dei ceti medio-alti che solitamente a quell’ora si rivolgono altrove (laureati e titoli di studio superiori al 15%). Giovani non completamente esclusi: 15/24 anni al 14.5%. In attesa di un remake o di un sequel, intanto il risultato è portato a casa.