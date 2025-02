Che tempo che fa, messaggio-choc alla Littizzetto: "Ti è cresciuto l'uccello?"

17 febbraio 2025 a

Luciana Littizzetto torna a Che Tempo Che Fa. La comica torinese è intervenuta sul Nove in videocollegamento, dopo il ricovero in ospedale per pancreatite acuta. Qui ha rassicurato tutti, Fabio Fazio compreso. "Sto meglio. Mi sembrava di partorire Crosetto... Eccomi di nuovo a casa. Sto meglio. Volevo ringraziare tutti coloro che mi hanno scritto sui social, che mi hanno chiamato o che hanno mandato i messaggi vocali".

E tra questi non può mancare l'amica Sabrina Ferilli. L'attrice romana le ha mandato un messaggio privato, ironizzando: "Ma che te sei magnata? Se serve aiuto ci sono". Poco dopo la Littizzetto ha raccontato alle telecamere un altro aneddoto sulla Ferilli. L'attrice infatti le ha anche mandato un vocale in cui le ha chiesto come stava in un modo tutto suo: "Cosa ha detto la tac. Ti è cresciuto l'ucc****?".

In attesa che torni presto in studio, la comica non ha lesinato battute: "Il pancreas è a sinistra, non fa rumore come tutto quello che c'è a sinistra. È come le persone buone, quando si arrabbia...". E ancora: "Quando mi hanno dato la morfina... È come se fosse passato il mago Zurlì a dirti che va tutto bene. Sei lì che ti contorci nel letto per il dolore e subito dopo sei sull'unicorno con Arisa nell'arcobaleno".