Le Iene, clamoroso Carlo Conti: non cita neppure Olly, la risposta che scatena il sospetto

Strano, ma vero: Carlo Conti ha concesso la prima intervista post-Sanremo 2025 a Le Iene, ossia a Mediaset. Tant'è, il conduttore e direttore artistico della kermesse ha svelato retroscena e curiosità sul Festival di Sanremo appena concluso. Tra le domande, non poteva mancare quella sui complimenti ricevuti: "Ha chiamato anche la premier Giorgia Meloni?". La risposta di Conti è stata ironica e diretta: "No, non ha il mio numero". Stessa replica per il senatore Maurizio Gasparri: "No, non ha il mio numero neanche lui".

Le Iene hanno poi ricordato un simpatico episodio dello scorso aprile, quando l’inviato Stefano Corti era riuscito a strappare a Conti la promessa di rilasciare un'intervista post-Festival, nel caso in cui avesse condotto Sanremo. A rendere il tutto più ufficiale, addirittura un contratto firmato per gioco.

Nel corso dell’intervista, Conti ha svelato quali sono state le due canzoni che ha apprezzato di più: "Una è quella di Lucio Corsi, e l'altra quella di Francesco Gabbani". E il suo cantante preferito? "Lucio Battisti e Vasco Rossi. E Lucio Dalla". Insomma, Carlo Conti in un certo senso si smarca: Olly, il vincitore con Balorda Nostalgia, non lo cita nessuno.

Alla domanda su chi fosse il suo artista del Festival, il conduttore ha risposto diplomaticamente: "Beh, tutti, compreso Emis Killa che si è ritirato". E quando Corti ha menzionato Giorgia, Conti ha subito chiarito con un sorriso: "Fantastica. Ma non quella che pensi tu! La cantante!", ha concluso con ironia.