Domenica In, Mara Venier all'Ariston? Un trionfo che lascia senza parole: eccolo...

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (Domenica In - Rai 1)

“Domenica In” post Sanremo in diretta dall’Ariston è una garanzia. Gli share sono sempre stati stellari, ma la conduzione di Mara Venier è garanzia di polemiche, dibattiti e anche sano intrattenimento.

Nella giornata di domenica lo storico contenitore di Rai 1 ha totalizzato il 41% di share nella prima parte, il 44% nella seconda e il 34.4% nella terza, sopra l’anno scorso quando segnò rispettivamente il 38.5%, il 40.5%e il 34.9%.

Sanremo 2025, i Conti tornano per tutti: share, effetto-valanga per la kermesse

Picchi del 47,9% di share e 6.065.776 spettatori nel momento in cui sul palco c’erano Giorgia e Samuele Parodi, il bambino “tuttologo di Sanremo”. Le polemiche così come i tanti giovani cantanti presenti hanno offerto anche l’occasione al format, con una media solitamente inferiore al 15% di share sui ragazzi, di raggiungere pure la platea di millennial e Generazione Z con picchi del 45% tra i teenager, secondo i dati di OmnicomMediaGroup. Inutile dire che big come Sarah Toscano, The Kolors, Irama ed Elodie abbiano dato modo alla Venier di pescare nel bacino di Amici, concorrente diretto della domenica.