La Volta Buona, la nonna di Lucio Corsi fa preoccupare la Balivo: "Mi è quasi preso un infarto"

"Mi è quasi preso un infarto per il secondo posto! Non ce l’aspettavamo": Milena, nonna di Lucio Corsi, lo ha detto in collegamento con Caterina Balivo a La Volta Buona su Rai 1 parlando del successo di suo nipote a Sanremo. Il cantante si è classificato secondo, dopo Olly, portando in gara il brano "Volevo essere un duro". La signora, poi, ha rivelato: "Le sue canzoni le fa ascoltare solo alla mamma in anteprima, è un po’ timido; però si è svegliato parecchio”. E ancora: "Io ci parlo tutti i giorni al telefono".

Per seguire Corsi durante la sua esperienza a Sanremo, Milena ha deciso di chiudere per qualche giorno il locale di cui è proprietaria: “Ho chiuso il ristorante per lui!”. Poi ha svelato qualche curiosità sul passato del cantautore: “Com’era Lucio da bambino? Bravissimo, sempre con gli amici di scuola che sono ancora al suo fianco. Se faceva il cameriere qui? No, ho due nipoti e nessuno dei due ha mai lavorato qui”.

"Lei ha votato per suo nipote col suo telefonino?", ha chiesto la conduttrice. E la nonna di Corsi ha risposto: "E ho votato sì, hanno votato anche la mamma di Lucio, l'altra mia figlia, suo babbo, mio genero, tutti".