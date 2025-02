Affari Tuoi, impensabile botta e risposta De Martino-Angelo: "Dove vuoi andare?", "C'è un problema..."

20 febbraio 2025 a

Come ogni sera, il sipario si alza su Affari Tuoi, il popolare game show di Rai 1 che tiene incollati milioni di italiani davanti allo schermo. Al timone, Stefano De Martino guida i concorrenti in una sfida all’ultimo pacco contro il temibile Dottore, tra emozioni, colpi di scena e un pizzico di scaramanzia.

Protagonista della puntata di giovedì 20 febbraio è Angelo, rappresentante della Basilicata, originario di Avigliano, in provincia di Potenza. Nella vita si dedica con passione alla gestione di una casa di riposo insieme al fratello e ha un grande progetto: ampliare la struttura fino a 24 posti. Con determinazione e un pizzico di speranza, Angelo sceglie il pacco numero 11 e dà il via alla sua partita. E sin dal principio, sui social e su X in particolare, è commentatissimo l'improbabile look del (simpatico) concorrente: coppolona lucida nera, gilet altrettanto lucido e nero, camicia bianca.

Le prime chiamate regalano momenti di tensione e qualche sorpresa culinaria: nel pacco numero 2 spuntano fave e cicoria, le specialità della serata. Ma la fortuna non sembra sorridergli. Dopo aver perso i 50mila euro alla prima chiamata, arriva un altro duro colpo: anche i 200mila euro sfumano, complicando la sua corsa verso la vittoria.

Ecco, un pessimo inizio. Soprattutto alla luce del botta e risposta che aveva avuto poco prima con De Martino: "Dove vuoi andare?", gli aveva chiesto il conduttore. E Angelo: "A casa coi soldi". "C'è questo piccolo problemino che devi giocare, prima...", aveva chiuso lo scambio De Martino. E il gioco, come detto, non era certo iniziato sotto il migliore degli auspici.