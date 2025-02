Laura Ravetto spiana Paolo Romano: "Rido delle sciocchezze che dici!"

21 febbraio 2025 a

A L'aria che tira, il talk show di La7 condotto da David Parenzo, è andato in scena un botta e risposta tra il piddino Paolo Romano e Laura Ravetto. Il dem ha parlato delle conseguenze per l'Italia e l'Europa dopo il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca. Secondo lui i leader dei partiti di centrodestra avrebbero fatto il tifo per il repubblicano. Ma poi, quando il tycoon ha avuto la meglio su Kamala Harris, Meloni e Salvini sarebbero rimasti delusi dalle sue parole.

"È evidente l'imbarazzo di Giorgia Meloni in questo periodo rispetto a Donald Trump - ha esordito così Romano -. Vi ricordo che Meloni e Salvini hanno fatto una campagna spassionata perché vincesse Trump e la prima cosa che gli ha detto è: 'Arrivate al 5% di spesa militare del Pil'. La seconda cosa che ha detto Trump: 'Dazi' e - ha proseguito - noi sappiamo di avere una bilancia commerciale molto esposta verso l'America".

"Sull'Ucraina avete anche voi delle contraddizioni nel centrosinistra. Conte ha sposato la tesi trumpiana in toto", gli ha subito ricordato Parenzo. "Io non condivido nulla dell'analisi che Giuseppe Conte fa su Trump e sulle cose che sta facendo", ha replicato Romano. Secondo il dem, l'Unione europea non è riuscita a trovare una soluzione diplomatica al conflitto in Ucraina per colpa di Giorgia Meloni e Viktor Orban. L'esternazione di Romano, però, ha suscitato la risata agli ospiti in studio. "Non ridete sulle persone che muoiono", ha esclamato il dem. "Rido delle sciocchezze che dici", ha chiosato Laura Ravetto.