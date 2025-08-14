Sinner, diluvio a Cincinnati: gioca a carte con lo staff

A Cincinnati la pioggia non dà tregua e la sfida tra Jannik Sinner e Adrian Mannarino si è trasformata in una maratona… di attesa. Dopo oltre due ore di interruzione per un violento diluvio, i due giocatori sono rimasti bloccati negli spogliatoi, con l’organizzazione costretta a rinviare più volte il rientro in campo. Il match, sospeso sul 2-1 per Mannarino nel secondo set, dopo che Sinner aveva conquistato il primo, è rimasto in stand-by mentre gli addetti tentavano di asciugare il terreno di gioco.

Il cielo ha iniziato a schiarirsi, ma la ripresa è apparsa lontana. Così Sinner ha trovato modi creativi per ingannare il tempo. Dopo un breve riscaldamento al coperto, l’azzurro ha coinvolto il suo staff in piccoli giochi per tenere alto l’umore. Prima ha distribuito palline a tutti, trasformando un cestino in un canestro improvvisato. Poi, vista la persistenza della pioggia, è scattato il torneo di carte, immortalato dalle telecamere, con tutti seduti intorno a un tavolino e concentrati sull’unica “gara” possibile in quel momento.