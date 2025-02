Corrado Augias, "Bannon? Dipende dall'angolazione del braccio": fuori controllo da Floris

Roberto Tortora 27 febbraio 2025 a

a

a

Ormai le forme gestuali di saluto ai comizi sono diventate di primaria importanza, quasi più del contenuto degli interventi di chi li effettua. Di questo si parla anche a DiMartedì, salotto d’approfondimento politico e sociale di La7, condotto da Giovanni Floris.

Tra gli ospiti anche uno storico e giornalista di lungo corso come Corrado Augias, che prova a spiegare il saluto di Steve Bannon, ideologo del movimento “MAGA” (Make America Great Again), direttamente dal palco della conferenza dei conservatori Usa. Floris, provocatoriamente, gli chiede: “Bannon fa il saluto nazista, fa il saluto fascista, fa il saluto degli antichi romani o no?”.

Augias la spiega così: “No, veda quel saluto può essere definito nazista o fascista a seconda dell'angolo d'inclinazione del braccio. Se è quasi parallelo al terreno, e mi astengo dal farlo, è nazista. Se si alza rispetto alla testa, quasi in parallelo, allora è fascista. Però non è il saluto dei romani, perché i romani si salutavano in un'altra maniera. I gladiatori si salutavano sull'avambraccio, mentre i romani si salutavano alzando il braccio, che è anche un gesto benedicente. La statua di Marco Aurelio che sta in Campidoglio ha il braccio destro sollevato, ma è un braccio flesso e con la mano morbida, come quella di Adamo nella Cappella Sistina dipinta da Michelangelo".

"Il saluto fascista, in realtà, nasce ai tempi di Fiume dalla stilizzazione di quei saluti - prosegue Augias nella sua lectio magistralis -. Diventa un saluto virile, romano appunto. Il saluto nazista era accompagnato dallo sbattimento dei tacchi, era militaresco. D'Annunzio è stato un grande inventore, compreso il saluto, le faccio notare una cosa: ha inventato il grido di battaglia del fascismo ‘Eia Eia Alalà’, senta che ritmo, che di per sé è trascinante. Due battute secche e tre. Ora D'Annunzio era un grande inventore: la Rinascente, salsa rubra invece che ketch-up, sangue morlacco invece di sherry, etc., era un grande copywriter e ha anche stilizzato il saluto romano”.