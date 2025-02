Stasera c'è Cattelan, l'effetto De Martino travolge anche la seconda serata: ecco le cifre

Klaus Davi 28 febbraio 2025 a

CHI SALE (Stasera c’è Cattelan/Rai2)

Stefano De Martino non è solo la rivelazione dell’anno fra i conduttori, rilanciando ulteriormente l’access prime time di Rai 1 con un Affari tuoi che vola a medie vicine al 30% di share e facendo salire ancora di più Stasera tutto è possibile in onda il martedì in prima serata su Rai 2 che si avvicina al 13% di share facendo a gara con Rai 1. Lo showman si rivela pure una panacea per programmi che non riuscivano a sfondare, uno su tutti Stasera c’è Cattelan in seconda serata sul secondo canale Rai.

La buona notizia, infatti, è che Cattelan, dopo la mezzanotte, ha tenuto una media di quasi 500mila spettatori col 9.7% di share con picchi superiori al 15% proprio nella prima parte, sfruttando l’onda lunga della prima serata che nel finale aveva sfiorato il 20%. Oltre alla sempre buona prova del conduttore era ben assortito anche il parco ospiti con Rkomi, Miriam Leone, in onda la stessa sera su Rai 1 con la serie Miss Fallaci. Discreto anche l’apporto di pubblico dai nuovi device tecnologici che si aggira sulle 10mila unità.