Vittorio Feltri, "invasi dagli stranieri. Cosa spero adesso". Manda ai matti la sinistra da Giordano

Immigrazione senza controllo e rimpatrio dei clandestini che delinquono, un tema approfondito a “Fuori dal Coro”, salotto di discussione politica e sociale di Rete4, il cui padrone di casa è Mario Giordano. Ospite è l’amico e collega Vittorio Feltri, fondatore ed ex-direttore editoriale di Libero, che gradisce la linea Trump nei confronti del Messico e spera che le sue politiche siano adottate anche in Europa e in Italia: "Siamo stati invasi da un esercito di stranieri che non sanno fare nulla, non hanno mai imparato un mestiere, non possono lavorare e quindi per campare devono delinquere. Tutto questo ha messo a soqquadro la nostra società”.

Detto ciò, Feltri si associa alla linea dura del nuovo presidente degli Stati Uniti: “Sono molto contento che Trump abbia assunto le decisioni che sappiamo e se anche la Germania fa altrettanto io sono veramente soddisfatto, perché mi auguro che anche l'Italia si adegui e si accodi e pertanto ci liberi da tutta questa gentaglia che rende la vita difficile nelle nostre città e lo sappiamo tutti ma non abbiamo il coraggio di dirlo apertamente”. Ondata di consensi su X, c’è chi scrive: “Feltri ha pochi peli sulla lingua e dice ciò che pensano gli italiani. Grazie Feltri, sei ossigeno in un mare di maleodoranti venduti”.

"Siamo stati invasi da un esercito di stranieri che non sanno fare nulla, non lavorano e per campare devono delinquere. Sono contento che Trump abbia preso quelle decisioni e se la Germania fa altrettanto sono soddisfatto perché mi auguro che l'Italia poi faccia lo stesso!". pic.twitter.com/0HTgygPHaI — Fuori dal coro (@fuoridalcorotv) February 26, 2025

C’è chi, appoggiando il giornalista, ha però più fretta: “Non c'è bisogno che l'Italia aspetti gli Stati Uniti o la Germania. Può muoversi benissimo prima degli altri”. Una signora lancia l’allarme: “Sveglia destra, rimpatriare immediatamente tutti! Dal nord al sud, subito, adesso, basta! Atro che centri in Albania, bisogna prima ripulire l’Italia capitooo?!”. C’è chi, infine, commenta: “Ma super d’accordo con Feltri. Questi personaggi sono da invitare allo show, non deficienti imbecilli analfabeti di estremisti e qualunquisti politicanti”.