Cruciani a Fuori dal coro: "Ha sparato ai ladri? Ha fatto benissimo"

A Fuori dal Coro Giuseppe Cruciani, speaker di Radio 24 e conduttore del programma di culto La Zanzara, torna a parlare di legittima difesa in merito al caso di Roberto Zancan, orafo del vicentino preso d’assalto negli anni da bande di rapinatori che ripetutamente hanno cercato di derubarlo nella sua azienda. Lui, stanco, impaurito ed esasperato, si è armato e ha cominciato a sparare contro i banditi per metterli in fuga. Zancan, però, è stato denunciato non per il possesso d’armi, bensì per il trasporto ingiustificato dell'arma (detenuta regolarmente) da casa all'azienda. L'arma per difendersi dai malviventi. Lo racconta lo stesso Zancan, ospite del programma: "Alle 2 e 15 sul telefono stavo vedendo che questi individui erano già dentro la mia proprietà, se n'è accorta anche mia moglie, io ho preso l'arma che detengo regolarmente a casa, così come in azienda, per andare a difendermi".

Questa la reazione sconcertata di Cruciani: "Ha fatto benissimo a sparare Zancan, d'altra parte se uno viene aggredito da 10 persone all'interno della propria azienda che corrisponde alla propria vita, alla propria attività commerciale, fa benissimo a difendersi in tutti i modi possibili e immaginabili. Ha utilizzato delle armi legalmente, possedute legalmente da Zancan che aveva delle regolari autorizzazioni e quindi ha fatto benissimo. In questo caso lo Stato si comporta in modo burocratico, si comporta in modo assurdo nei confronti di una persona che non ha fatto nulla, non ha precedenti, ma semplicemente vuole proteggere il proprio lavoro e ha bisogno anche delle armi per difendersi dai malviventi. E cos'è che fa lo Stato? Gli toglie le armi, che è uno dei modi in cui lui si è difeso dai malviventi, io lo trovo incredibile".

