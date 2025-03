Affari Tuoi, colpo bassissimo di Thanat: come frega Martina, la puntata finisce in disgrazia

01 marzo 2025 a

Luci nello studio di Affari Tuoi, il gioco dei pacchi, della sorte e del Dottore, il game-show dove a condurre le danze è Stefano De Martino, sera dopo sera su Rai 1, racimolando sempre ascolti da record. La puntata in questione è quella di venerdì 28 febbraio, puntata in cui la protagonista era Martina, in rappresentanza il Veneto e di professione infermiera. "Ho iniziato nel periodo del Covid", racconta, ricordando le difficoltà affrontate in quel periodo così difficile, difficoltà condivise da molti. Martina si affida al pacco numero 1.

E sin dai primissimi tiri il gioco prende una piega altalenante: si parte con un colpo favorevole da 200 euro, ma il secondo pacco rivela subito i temuti 100mila euro. Poi l'eliminazione dei 20 euro, ma il momento di gioia dura poco: il pacco successivo nasconde ben 300mila euro. La sfortuna sembra accanirsi su di lei con la perdita di altri 50mila euro, e l'ultimo tiro di questa fase toglie dal gioco anche i 10mila euro. Quando arriva la prima chiamata del Dottore, Martina si ritrova con più pacchi blu che rossi. La prima offerta è un cambio: lei accetta e scambia il pacco 1 con il 6.

Nella seconda manche, la fortuna sembra tornare dalla sua parte: il primo pacco contiene solo 10 euro, seguito da un altro positivo da 50 euro. Ma il terzo tiro spezza l'incantesimo: vanno via anche 100mila euro. Il Dottore formula un'offerta di 5mila euro, che Martina rifiuta senza esitazione. La successiva chiamata non porta miglioramenti, con la perdita dei 30mila euro, seguita da un altro duro colpo con i 15mila euro. "Dai che la recuperiamo", la incoraggia De Martino. Finalmente un respiro di sollievo: il pacco successivo contiene 500 euro. Martina decide di aprire il pacco scambiato a metà partita, scoprendo di aver ottenuto 5mila euro, una magra consolazione. Il turno continua con l'eliminazione di un pacco da 75 euro, ma l'ultima apertura è devastante: 75mila euro svaniscono. A quel punto, Martina resta con quattro pacchi blu e un'unica speranza: i 20mila euro. Il Dottore propone ancora un cambio, e lei accetta.

Per stemperare la tensione, De Martino si rivolge a Thanat per un consiglio su dove trovare i bigoli, la specialità regionale che ogni sera fa parte dei premi in palio. Thanat suggerisce il pacco 13, e Martina, dopo qualche esitazione, segue il suo consiglio. Ma quando il presentatore sbircia il contenuto del pacco, chiama scherzosamente Thanat a controllare: dentro ci sono proprio i 20mila euro. A questo punto si passa alla fase della regione fortunata: Martina ha perso tutto...

Al primo tentativo, Martina sceglie la Puglia, ma la fortuna non è dalla sua parte. Rimane un'ultima occasione: dopo una lunga riflessione, decide di puntare sul Friuli Venezia Giulia. Purtroppo, anche questa scelta si rivela errata: la regione vincente era in realtà le Marche. Cala il sipario su una partita amara, stregata, maledetta. Martina lascia lo studio senza il becco di un quattrino, ma senza perdere il sorriso.