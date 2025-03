Propaganda Live, Tommy Cash e lo sfregio all'Italia: parole a caso per irridere il nostro Paese

Claudio Brigliadori 02 marzo 2025 a

Espresso macchiato è davvero un insulto all’Italia. Nel dubbio, Diego Bianchi in arte Zoro ha pensato bene di invitare Tommy Cash, il rapper estone che porterà il pezzo sul palco di Basilea, Svizzera, al prossimo Eurovision Song Contest.

A Propaganda Live, su La7, va così in scena il ragazzotto, baffetto da sparviero (ispirato ai mafiosi, pare) e capello lunghissimo e pure un po’ unto. Per gli appassionati del genere, una vaga somiglianza con Renato, l’italiano blasfemo che una ventina di anni fa furoreggiava al Grande Fratello ungherese. Bene. La canzoncina ultra-trash, danzereccia a tal punto da rasentare la parodia (d’altronde, questo è) è una sequela di parole italiane a caso pronunciate con marcato accento baltico.

La coreografia è demenziale, Tommy si fa pure accompagnare da qualche nerboruto, spallatissimo bodyguard. Insomma, un mezzo capolavoro che conferma solo una cosa: oltre l’ex Cortina di Ferro tutti impazziscono per una Italia che non c’è più o magari non c’è nemmeno mai stata. L’Italian way of life come stato dell'anima. «Io amo l’Italia, avete la cucina più buona, l’architettura più splendido, amo tutto dell’Italia, sono ossessionato. E non dimenticate il caffè», chiarisce subito il cantante, con Zoro che ci prova: «Sono contento che tu non abbia citato i politici».

Stroncato subito con un secco “no”. Il ragazzo è furbetto, un piccolo genio del marketing, anche se nel salottino radical chic cercano di trascinarlo a ogni costo nella polemica politica. All’Eurovision se la vedrà con Lucio Corsi, il cantautore toscano arrivato secondo a Sanremo: «L’ho visto, è molto figo, è un grande artista e sono molto contento per lui. Sono sicuro che diventeremo amici», sottolinea strappando un applauso al pubblico. «Questo è buonismo, tu stai facendo campagna elettorale», lo accusa Zoro, che chiude il siparietto lanciando un vero e proprio “dissing”: un pezzo contro l’Estonia scritto da Roberto Angelini.

Un po’ imbarazzato, il chitarrista romano si ritrova a recitare versi tipo «spratti spratti spratti, andiamo in sauna, ma sei estone o lettone, gli svedesi di Finlandia». Si vola altissimo. O rasoterra, giudicate voi.