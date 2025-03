Domenica In, Marcella Bella: "Quello che è successo a mio fratello ha inciso"

02 marzo 2025 a

"E’ un periodo che non bevo più nulla, nemmeno un bicchiere di champagne; ora sono contenta, appagata da altre cose, felice di come sta andando la mia canzone di Sanremo 2025”: Marcella Bella è stata ospite di Mara Venier a Domenica In su Rai 1, dove si è confessata tra carriera e vita privata. La cantante è tornata sul palco dell'Ariston dopo un lungo periodo lontano dalla scena musicale. Ora, però, si è lasciata tutto alle spalle ed è tornata più forte di prima. “Io ho sempre avuto mio fratello Gianni vicino che scriveva delle canzoni meravigliose per me, quindi anche quello che gli è successo ha inciso sulla mia carriera; però non ho mai smesso di pensare alla musica, vivo di quello, anche nei momenti difficili”, ha raccontato l'artista.

Quando le è stato chiesto se provasse un po' di nostalgia per il passato, lei ha risposto: "Certo, però sono una persona che guarda avanti; bisogna godere di quello che si ha al momento e non pensare troppo anche al futuro. Bisogna vivere ciò che siamo altrimenti ci perdiamo il presente… Io sono una persona positiva, che cerca di tirare su l’umore non solo mio ma anche degli altri”.

Infine, parlando dell'esperienza a Sanremo, dove si è classificata ultima, ha detto di essere stata comunque contenta di tornare sul palco dell’Ariston dopo un lungo periodo di assenza. “Erano 18 anni che non cantavo a Sanremo, nessuno poteva fermarmi; è stato fantastico, non mi interessa nulla di quanti mi hanno votato; o stavo sul podio o a questo punto meglio ultima".