Sognando Ballando con le stelle, malore e vomito in diretta

Tu chiamali, se vuoi, imprevisti. Altri li definirebbero “il bello della diretta”, ma al riguardo Milly Carlucci a buon diritto potrebbe avanzare qualche rimostranza. Nella terza puntata di Sognando Ballando con le stelle, il nuovo format spinoff dell’amatissimo show danzereccio del sabato sera di Rai 1 (ormai una colonna portante del palinsesto di Rai 1) succede di tutto e che aria tira lo si capisce fin da subito.

Pronti via e la conduttrice ha l’ingrato compito di annunciare una assenza pesante ai telespettatori a casa: Pasquale La Rocca, maestro, ballerino e coreografo considerato il Re Mida della trasmissione (ha vinto nel 2022 con Luisella Costamagna, tra mille polemiche, e l’anno successivo in coppia con Wanda Nara), non c’è.

«Pasquale ha avuto un problema di salute abbastanza importante ma è sotto controllo, quindi non può essere con noi purtroppo», spiega la conduttrice.

Le telecamere di Rai 1 vanno sulla compagna di ballo di La Rocca, l’aspirante maestra del Kazakistan Janiya, per l’occasione affiancata da un partner d’emergenza, Filippo Zara (già visto al fianco di Cristina D’Avena). «Per fortuna nel nostro mondo c’è grande solidarietà e il nostro Filippo è venuto in soccorso di Janiya». A svelare l’entità del problema di salute è stato poi lo stesso Pasquale, sui social: «Ho avuto una infezione alla gola molto acuta, che ha richiesto attenzioni speciali. Sono molto dispiaciuto di non poter essere in trasmissione ma i medici mi assicurano che con il giusto riposo e le giuste cure mi rimetterò presto e spero di poter essere con voi in finale».

In studio c’è invece Marcella Bella, che si esibisce in playback sulle note di Forte tosta indipendente accompagnando l’esibizione di Aly-Z e del suo maestro Moreno Porcu. Spostandosi per “assecondare” la coreografia dei di Claudio Brigliadori danzato, la cantante siciliana si scorda però il microfono, mentre musica e voce registrate continuano normalmente. Qualche secondo di scoramento, con la sorella di Gianni che allarga le braccia piuttosto scoraggiata. Ci pensa un addetto alla regia a farle tornare in mano il microfono. Che la serata per lei non sia troppo fortunata lo conferma anche un altro “scivolone”, decisamente involontario: la povera Aly-Z a fine balletto si precipita dietro le quinte, per poi tornare poco dopo e raccontare la sua indisposizione: “Prima ho mangiato la pasta e mi stava venendo su”. Quando si dice la sincerità: un passo a due con il carboidrato, decisamente sconsigliato.