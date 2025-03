Striscia la notizia, "si è offerto per spararti alle gambe": chi vuole far fuori Vittorio Brumotti

04 marzo 2025 a

"È tutto vero. In molti, per soldi, si sono offerti per spararti alle gambe": due pusher egiziani intervistati da Vittorio Brumotti nella puntata di Striscia la Notizia in onda ieri, lunedì 3 marzo, hanno confermato proprio a lui che c'è, nel loro ambiente, chi vorrebbe farlo fuori. Dunque, molti spacciatori starebbero facendo una colletta per fargli del male.

I due grossi pusher, col volto coperto, hanno deciso di rivelare all’inviato del tg satirico i segreti dei loro traffici, dopo averlo portato in un bosco da solo e senza troupe. Poi gli hanno requisito il cellulare, lo hanno caricato in auto, lo hanno bendato e infine lo hanno portato in uno scantinato, uno dei loro covi, per fargli vedere da vicino le fasi di taglio e confezionamento della droga.

Nell'intervista a Brumotti, i due egiziani hanno parlato delle fasi di reclutamento: "I ragazzi arrivano con il barcone e vengono subito messi a lavorare nei boschi"; dei guadagni: "All’inizio fanno più o meno 3mila euro a settimana, dopo qualche mese possono arrivare anche a 4/5mila"; e dell’uso di armi: "Se qualcuno viene nel mio bosco gli sparo, è già successo". A quel punto hanno mostrato le armi a Brumotti. Mentre sul numero di ragazzi che lavorano con loro, hanno rivelato: "Sono in diciotto, gli insegniamo a ingoiare le palline di droga se vedono poliziotti nei dintorni".