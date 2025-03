RaiNews24, sfiduciato il direttore Paolo Petrecca con l'83% dei voti: cosa può accadere

04 marzo 2025 a

Paolo Petrecca sfiduciato. L'annuncio è arrivato dopo la votazione avvenuta tra ieri e oggi con cui la redazione di Rainews ha votato contro il direttore. Stando a quanto fatto trapelare da LaPresse, i votanti erano 159 (il 75 per cento dei 211 aventi diritto). Risultato? I favorevoli alla sfiducia sono stati 132, i contrari 12. L'83 per cento dei votanti si è quindi espresso per la sfiducia, mentre il 7,5 ha votato contro.

L'ultimo atto della battaglia in corso da tempo nella redazione è stato innescato dal "titolo falso" sull’assoluzione di Andrea Delmastro, trasmesso "per tre edizioni prima della condanna del sottosegretario alla giustizia", che "ha visto - è quanto riporta il comunicato dell’assemblea che ha indetto la consultazione - RaiNews24 finire nuovamente, in negativo, su tutti i giornali". La sfiducia arriva a poche ore dal Cda che dovrebbe varare le nomine. Un appuntamento stabilito dopo il rinvio della scorsa settimana. Il titolo, per inciso, era relativo alla richiesta del pm di assolvere Delmastro, così come spiegato successivamente da Petrecca. Spiegazione che, però, non sembra aver convinto la redazione.

Oltre all'iniziativa dell'assemblea dei giornalisti di Rainews24, anche i componenti del Pd della commissione di vigilanza Rai avevano presentato un’interrogazione all’Amministratore Delegato della Rai in merito alla situazione. "La situazione rischia di diventare insostenibile per il servizio pubblico - si legge nell’interrogazione - con ripercussioni non solo sul piano reputazionale, ma anche sulla capacità di adempiere alla sua missione di canale all news. Per questo i parlamentari del Pd chiedono di sapere quali tempestive iniziative intenda assumere l’azienda al fine di rimuovere il Direttore Paolo Petrecca e rilanciare il canale Rainews24". E ancora: "Ogni giorno in più con lui alla guida di RaiNews24 è un danno per il pluralismo dell'informazione e per la missione del servizio pubblico".