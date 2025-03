DiMartedì, Cacciari: "La facciamo noi europei la guerra alla Russia? Scherziamo, dai"

05 marzo 2025 a

"Cosa succederà all'Ucraina? Spero che siamo ancora in tempo per giungere a un accordo con l'Ucraina al tavolo, quello che Trump e i suoi sembrano sempre meno propensi ad accettare, ma questo dipenderà molto dalla posizione europea": Massimo Cacciari lo ha detto in collegamento con Giovanni Floris a DiMartedì su La7 parlando del futuro di Kiev. Poi ha aggiunto: "Io penso che si possa arrivare alla pace, sennò continueremo la guerra, ma a quale fine? Trump ha dichiarato esplicitamente, e ci può piacere o no, che lui non sosterrà la continuazione della guerra in Ucraina. Cosa facciamo? La facciamo noi europei la guerra alla Russia? Ma scherziamo, dai...".

A seguire un appello: "Che gli europei impongano un tavolo di trattative e se Putin non sta a un tavolo di trattative con l'Ucraina presente allora, europei, armiamoci e facciamo la guerra a Putin". Il filosofo ed ex sindaco di Venezia, poi, ha spiegato che "per una lunga fase, per un lungo periodo, c'è stato il vero compromesso storico tra il sistema economico-finanziario e i suoi interessi e lo stato sociale in tutte le accezioni del termine. Questo compromesso a partire da Reagan, Thatcher eccetera, sta venendo meno e precipitosamente sempre di più man mano che passa il tempo. O le democrazie e l'Europa ripensano il loro assetto in una nuova chiave, metastatuale, formano veramente un'Unione politica e allora possono essere competitive e possono resistere all'assalto oppure sarà impossibile".

