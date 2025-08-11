Anna Tatangelo, rompe il silenzio sul compagno: "Come mi fa sentire"

"È entrato nella mia vita in un momento complesso e non si è spaventato. Mi ha accolta, sostenuta. Mi fa sentire amata, protetta": Anna Tatangelo lo ha detto in un'intervista al Corriere della Sera parlando del compagno Giacomo Buttaroni, ex giocatore, oggi allenatore. "In passato, ero io quella che dava. Stavolta, invece, lui c’è per me, in ogni gesto. E mi ha sorpresa in positivo il rapporto che ha creato con mio figlio", ha aggiunto la cantante.
Parlando della mamma che non c'è più, la Tatangelo, incinta di 5 mesi, ha rivelato: "È stata il mio rifugio. Davanti a ogni critica, stava dalla mia parte. E anche ora, in questa gravidanza, la sento. Lei avrebbe voluto un altro nipote e anche io, da tanto, volevo un altro figlio prima dei 40. A volte, chiudo gli occhi e mi sembra di sentire la voce di mamma: va tutto bene, stai serena".
Anna Tatangelo, il concerto salta e la insultano: dove la beccanoHa da poco annunciato di essere incinta, Anna Tatangelo, e con il pancino già in bella vista sui social ha pensat...
Infine, sugli insulti che le hanno rivolto quando è cominciata la sua storia con Gigi D'Alessio, ha detto: "Per anni, mi sono sentita sbagliata. Gigi aveva vent’anni più di me, una famiglia, e io venivo descritta come la rovinafamiglie anche se ci siamo messi insieme che era già separato. Ma il nostro sentimento era puro, infatti, è durato 15 anni. Non ho mai risposto, per proteggere quell’amore e non alimentare tensioni fra lui e la sua ex: volevo sembrare grande, forte, all’altezza della situazione, ma dentro, soffrivo. Uscivo da casa truccata, vestita da adulta, poi, piangevo al telefono con mia madre".