Anna Tatangelo, rompe il silenzio sul compagno: "Come mi fa sentire"

"È entrato nella mia vita in un momento complesso e non si è spaventato. Mi ha accolta, sostenuta. Mi fa sentire amata, protetta": Anna Tatangelo lo ha detto in un'intervista al Corriere della Sera parlando del compagno Giacomo Buttaroni, ex giocatore, oggi allenatore. "In passato, ero io quella che dava. Stavolta, invece, lui c’è per me, in ogni gesto. E mi ha sorpresa in positivo il rapporto che ha creato con mio figlio", ha aggiunto la cantante.

Parlando della mamma che non c'è più, la Tatangelo, incinta di 5 mesi, ha rivelato: "È stata il mio rifugio. Davanti a ogni critica, stava dalla mia parte. E anche ora, in questa gravidanza, la sento. Lei avrebbe voluto un altro nipote e anche io, da tanto, volevo un altro figlio prima dei 40. A volte, chiudo gli occhi e mi sembra di sentire la voce di mamma: va tutto bene, stai serena".