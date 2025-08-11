Libero logo
lunedì 11 agosto 2025
Ballando con le Stelle, Martina Colombari entra nel cast: lo strano annuncio

Martina Colombari è entrata ufficialmente nel cast di 'Ballando con le stelle', il programma della Rai condotto da Milly Carlucci . Come per i precedenti annunci, anche questo è arrivato con un video ironico, postato sul profilo Instagram del programma. L'attrice ed ex Miss Italia ha scelto un'ambientazione insolita per comunicare la sua partecipazione nel dance show del sabato sera di Rai 1, in partenza dal 27 settembre. Immersa nel verde della montagna , Colombari si è rivolta con grande entusiasmo a un 'pubblico' a quattro zampe.

"Siete pronte a venire con me a Ballando con le stelle?", ha detto la futura concorrente rivolgendosi a un gregge di capre . L'attrice, nel breve filmato, si lascia andare a qualche passo di danza improvvisato, aiutandosi con dei bastoncini da trekking, e scandisce il ritmo con un ironico: "E 5, 6, 7, 8 andiamo...".

Il nome di Martina Colombari si è andato quindi ad aggiungersi agli altri concorrenti annunciati nei giorni scorsi, con altrettanti video-gag postate via social. Nel cast sono confermati al momento la signora Coriandoli/Maurizio Ferrini, Rosa Chemical, Francesca Fialdini, Andrea Delogu, Marcella Bella e Barbara D'Urso. Si preannuncia così un'edizione stellare, in tutti i sensi.

