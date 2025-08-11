Jannik Sinner, clamoroso: ecco cosa fa per combattere la noia

Tra un allenamento e un match, Jannik Sinner trova spazio per un po’ di ironia e leggerezza. A Cincinnati, il numero uno del mondo ha svelato una passione che lo accomuna al rivale Carlos Alcaraz: il golf. Lo spagnolo, però, gioca da anni e recentemente ha trascorso alcune ore sui green con Casper Ruud, altro grande appassionato: “Con Carlos? No no, lui è troppo forte per me…”, ha scherzato Sinner, escludendo per ora un match a colpi di putter.

Sul campo da tennis, Alcaraz, numero 2 del ranking, ha superato il bosniaco Damir Dzumhur con il punteggio di 6-1, 2-6, 6-3, faticando più del previsto e staccando il pass per il terzo turno del Masters 1000 americano. Ora affronterà il vincitore della sfida tra l’olandese Tallon Griekspoor e il serbo Hamad Medjedovic. Sinner, invece, ha avuto vita facile all’esordio, liquidando Daniel Elahi Galan in meno di un’ora con un doppio 6-1. Il pubblico ha apprezzato i colpi spettacolari e la determinazione dell’altoatesino, che ha spiegato di aver voluto “chiudere in fretta” il match per non soffrire troppo il caldo opprimente dell’Ohio.