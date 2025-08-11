Alessandra Todde, FdI sgancia la bomba sulla Sardegna: "Deve dimettersi"

"Todde prenda esempio dal presidente della Regione Calabria, e ridia la parola ai sardi. Tra l'altro dice sempre che i sardi sono con lei, quindi, se davvero lo pensa, credo che l'unica cosa da fare sia ritornare alle urne. Il centrodestra è pronto, non ha paura delle elezioni: per noi si può andare a votare anche domani mattina". Così Fausto Piga, vicecapogruppo di FdI nel Consiglio regionale sardo, aprendo stamane il dibattito in aula sull'assestamento di bilancio.

"Dicono che la governatrice Alessandra Todde sta pensando alle dimissioni per copia Roberto Occhiuto, il presidente della Regione Calabria - le parole di Piga -. Se così fosse, a differenza del governatore calabrese, lo farebbe con un grande ritardo. Avrebbe dovuto farlo già lo scorso gennaio, subito dopo l'ordinanza-ingiunzione del Collegio elettorale di garanzia". In ogni caso, attacca il vicecapogruppo, "se Todde dovesse dimettersi ora, farebbe sempre una scelta saggia, perché la Regione Sardegna non merita questa instabilità politica, dovuta al pasticcio decadenza che da un momento all'altro potrebbe sancire lo scioglimento del Consiglio regionale e nuove elezioni. Sarebbe la prima volta nella storia della Repubblica Italiana".