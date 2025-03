La Volta Buona, "lo proteggerà per tutta la vita": le toccanti parole di Ciavarro per Eleonora Giorgi

05 marzo 2025 a

"Il mio pensiero è semplicemente guardare il cielo e sapere che lei è lì e adesso mi sta guardando ma soprattutto veglia su mio figlio. Lo proteggerà per tutta la vita, questa è la cosa più bella in assoluto": Paolo Ciavarro, in collegamento con La Volta Buona di Caterina Balivo su Rai 1, lo ha detto a proposito della mamma, Eleonora Giorgi, scomparsa a 71 anni per un tumore al pancreas.

Rispondendo alle domande dei giornalisti fuori dalla Chiesa degli Artisti a Roma, dove si svolgeranno i funerali dell'attrice, Ciavarro ha aggiunto: "Abbiamo molto scherzato sul suo funerale, il sorriso non è mai mancato in quest'anno. Certo, ci sono stati momenti molto difficili, questo non lo neghiamo però abbiamo sempre cercato di sdrammatizzare. Sicuramente ci saranno le due canzoni che lei voleva. Io mi sono preparato... Ho due parole che voglio dire, speriamo di riuscirci".

"Mamma ha sempre insegnato a me e mio fratello a rispettare il lavoro degli altri e quindi mi sento di farlo rispondendo alle vostre domande", ha sottolineato ancora Ciavarro ai giornalisti. Quando gli hanno chiesto qual è l'eredità che gli ha lasciato la mamma, lui ha risposto: "La bontà del suo cuore, fino alla fine abbiamo sempre sorriso e scherzato. Io non lo nego: mamma ha reso molto più facile per me e mio fratello starle accanto, perché se lei avesse affrontato questo percorso in un altro modo sarebbe stata più dura per noi". Infine, ha rivelato: "A mio figlio Gabriele ho detto quello che mia madre mi aveva chiesto di dirgli, che è volata in cielo e ora è il suo angelo".