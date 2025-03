Valbondione, il sindaco a Dritto e Rovescio: "60 migranti su 20 abitanti, padroni a casa nostra"

07 marzo 2025 a

"60 migranti su 20 abitanti". Accade a Valbondione, in provincia di Bergamo. Qui - come raccontato dal sindaco Walter Semperboni a Dritto e Rovescio - la situazione è paradossale. "Un giorno sì e l'altro pure abbiamo i carabinieri e le ambulanze - continua su Rete 4 il primo cittadino -. Nei centri di accoglienza litigano sempre, poi, come se non bastasse, dato che in questi piccoli centri non ci vogliono rimanere, prendono il pullman senza pagare il biglietto. In questi ultimi tempi hanno mandato all'ospedale ben due autisti perché vogliono fare i padroni a casa nostra".

Pochi giorni fa Semperboni è stato costretto a scrivere una lettera al Prefetto di Bergamo Luca Rotondi, ponendo l’attenzione sul tema migranti sul territorio comunale: "I cittadini di Gavazzo stanno attraversando una situazione insostenibile a causa dell’eccessivo numero di migranti presenti sul territorio". E ancora: "L’afflusso massiccio se proporzionato agli abitanti – si legge ancora – ha raggiunto livelli critici, mettendo in seria difficoltà la nostra comunità pregiudicandone serenità e sicurezza. Non possiamo più tollerare che il nostro comune venga lasciato solo a gestire una crisi di tale portata senza un intervento immediato e risolutivo da parte delle istituzioni competenti".

Anche i cittadini "sono esasperati dalle continue liti che giornalmente accadono in questi centri e dal via vai di ambulanze e forze dell’ordine. La situazione rischia di generare ulteriormente se non vengono adottate misure drastiche che riducano il numero di migranti presenti nel nostro territorio. Chiedo un’azione immediata e decisa da parte delle autorità competenti. Non posso accettare ulteriori ritardi che pregiudichino la sicurezza dei miei Cittadini".