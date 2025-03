L'Aria che tira, l'affondo di Laura Tecce contro Macron: "Un pazzo guerrafondaio, rende l'Ue debole"

07 marzo 2025 a

L'Europa torna a riarmarsi. La minaccia di Vladimir Putin ha convinto l'Ue, Ursula von der Leyen e altri leader europei a prendere le misure necessarie per scongiurare un'eventuale invasione nel continente dello zar. E, soprattutto, per raggiungere l'obiettivo esplicitato dalla presidente della Commissione europea: "Raggiungere la pace con la forza". Emmanuel Macron, però, ha subito alzato i toni, paventando al popolo francese una possibile invasione il pericolo di un'invasione della Russia a Parigi. Il ministro degli esteri del Cremlino Lavrov, per queste sue affermazioni, lo ha paragonato a Hitler e Napoleone. Il motivo? Entrambi hanno tentato di conquistare Mosca, senza successo.

A L'Aria che tira, il talk show politico di La7 condotto da David Parenzo, si è parlato a lungo della delicata situazione europea. Poi Laura Tecce ha preso la parola per sottolineare l'errore di Macron nell'esporsi così tanto contro la Russia. "Posso dire solo una cosa sull'Europa e Macron? L'Europa è debole, ma in particolare ci sono delle persone come Macron che la rendono ancora più debole perché queste fughe in avanti di un presidente esautorato, debole in patria, debole agli occhi di tutto il resto del mondo", ha spiegato la giornalista.

Emmanuel Macron è molto disperato e quindi più pericoloso

E ancora: "Il nostro problema è anche Macron perché in un momento estremamente delicato con un cambio di paradigma in atto mondiale, lui si permette di dire: 'La Russia è un pericolo non solo per l'Ucraina, ma anche per l'Europa perché la invaderà, sei un pazzo. Un pazzo guerrafondaio che non ti rendi conto delle cose che dici, della pericolosità delle tue affermazioni in un momento delicato".