Mondiale volley U21, Vietnam squalificato: sospetti su due giocatrici "non conformi"

Sconfitta a tavolino in quattro partite per la squadra femminile del Vietnam ai Mondiali Under 21 di volley di Surabaya, in Indonesia. Annullate dunque le vittorie con Indonesia, Serbia e Canada, mentre il quarto match era stato perso con l'Argentina. Prima della stangata, il Vietnam era secondo nel girone e già qualificato. Poi è diventato ultimo e inutile è stata anche l'ultima partita, persa peraltro con il Porto Rico.

La Federazione Internazionale di Volley si è limitata a parlare di "giocatore non conforme al regolamento". Secondo i media locali, il Vietnam sarebbe stato di fatto squalificato "per aver schierato due giocatrici identificate come maschi". E leggendo la distinta della squadra presentata prima della quinta partita del girone A contro il Porto Rico, sono state individuate subito le due atlete sospese: si tratterebbe di Dang Thi Hong e di Nguyen Phuong Quynh.