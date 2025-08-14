Libero logo
giovedì 14 agosto 2025
Mondiale volley U21, Vietnam squalificato: sospetti su due giocatrici "non conformi"

Sconfitta a tavolino in quattro partite per la squadra femminile del Vietnam ai Mondiali Under 21 di volley di Surabaya, in Indonesia. Annullate dunque le vittorie con Indonesia, Serbia e Canada, mentre il quarto match era stato perso con l'Argentina. Prima della stangata, il Vietnam era secondo nel girone e già qualificato. Poi è diventato ultimo e inutile è stata anche l'ultima partita, persa peraltro con il Porto Rico.

La Federazione Internazionale di Volley si è limitata a parlare di "giocatore non conforme al regolamento". Secondo i media locali, il Vietnam sarebbe stato di fatto squalificato "per aver schierato due giocatrici identificate come maschi". E leggendo la distinta della squadra presentata prima della quinta partita del girone A contro il Porto Rico, sono state individuate subito le due atlete sospese: si tratterebbe di Dang Thi Hong e di Nguyen Phuong Quynh. 

La FIVB ha affermato in una nota di aver "condotto un'indagine in conformità con i propri regolamenti" e accertato "la non idoneità ai sensi dell'articolo 12.2 del Regolamento disciplinare". A insospettire anche il commento fatto dal ct della Serbia nei giorni scorsi, dopo la sconfitta col Vietnam. "Non ci siamo mai allenate contro squadre maschili…", aveva detto. Dang Thi Hong, la 19enne capitana della squadra di pallavolo giovanile del Vietnam, è da tempo al centro dell'attenzione proprio per via dei suoi tratti e del suo fisico, nonostante la Vietnam Volleyball Association ne avesse precedentemente confermato il sesso in base alla carta d'identità.

