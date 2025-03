In mezz'ora, la politica estera attizza lo share: il guizzo di Monica Maggioni, ecco i dati

Klaus Davi 12 marzo 2025 a

CHI SALE (In mezz’ora)

Supera l’asticella del 10% di share, con oltre 1,2 milioni i spettatori, la puntata di In mezz’ora di domenica dedicata a Trump e alle diverse sfaccettature del suo inizio di mandato alla presidenza Usa. Il picco è stato ottenuto nella prima parte del format condotto da Monica Maggioni, con collegato Massimo Cacciari che è andato a tutto campo, ma anche la seconda parte Il mondo di In mezz’ora, con l’immunologo Sergio Abrignani prima, nella sezione incentrata sulla scienza, e l’economista Carlo Bastasin, parlando dei dazi e dell’”impero” Usa, secondo la curva Auditel, ha garantito una buona performance che ha rasentato l’8% di share.

Ottimo trend di ascolti per il programma di Rai 3 che sta tenendo una media del 10% di share nonostante non ci siano imminenti campagne elettorali che alzano l’audience dei talk. Al contrario è la politica estera che sembra favorire gli exploit di gradimento del pubblico, trascinati anche dallo sforzo della Maggioni di leggerla attraverso una visione “interna” e suffragata da ottima conoscenza della materia.