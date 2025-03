La Volta Buona, Emanuela Folliero sconvolge Balivo: "Sì, io e Stefano D'Orazio ci siamo lasciati così"

11 marzo 2025 a

"E' vero che vi siete lasciati facendo un brindisi con gli amici?": Caterina Balivo lo ha chiesto a Emanuela Folliero a La Volta Buona su Rai 1, parlando del suo rapporto con Stefano D'Orazio, l'ex batterista dei Pooh scomparso nel 2020. "Sì - ha confermato l'ospite - perché eravamo soprattutto molto molto amici. Anche la Titti, sua moglie che ci sta guardando, lo sa. Ci siamo detti: inutile che continuiamo a stare insieme. E poi dopo una gita ci siamo trovati con degli amici e abbiamo detto: sapete che c'è? Io e Stefano ci lasciamo. Gli altri tutti stupiti. Ma da quel momento siamo rimasti amici per sempre".

"Tu poi sei diventata amica di sua moglie Tiziana", l'ha incalzata la Balivo. E la Folliero ha risposto: "Assolutamente, lei è stata al mio matrimonio, io al suo. Abbiamo veramente un bel rapporto. In questo caso c'è stata purezza, non ci sono state corna o cose simili, che comunque poi dimentichi col tempo, ma al tempo stesso lasciano l'amaro in bocca, ti disturbano".

Emanuela Folliero a La Volta Buona, guarda qui il video