Emanuela Folliero, la foto in intimo sconvolge i social

Emanuela Folliero continua a incendiare il cuore degli italiani. La conduttrice televisivo ed modella italiana ha postato su Instagram alcuni scatti che la ritraggono in canottiera e ventaglio a casa sua. Tantissimi i commenti dei suoi followers: "Stupenda come sempre", "Sei una vera professionista complimenti per la tua bellezza", "Altro che le trentenni qui l'età non passa mai", "Seducente ed affascinante Emanuela", "Bellissima gnocca.. quanto sei bona e sexy.. splendida...".

La conduttrice, in un'intervista rilasciata al Giorno, aveva parlato della sua vita privata. "Macché flirt? Sto insieme da ben 17 anni a mio marito…Quanto alle follie dei miei fan ricordo che spesso mi arrivavano rose in camerino, mi trovavo ragazzi sotto casa - ha spiegato -, e ancora adesso c’è un gruppetto di irriducibili fuori dalla stazione a Roma che immancabilmente tirano fuori le foto e chiedono l’autografo, saranno 20 anni che mi seguono".