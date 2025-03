L'aria che tira, Trump fa rosicare Friedman: "Non c'era bisogno di una tregua..."

12 marzo 2025 a

A L'aria che tira, il talk show politico in onda su La7, David Parenzo e Alan Friedman giocano a sfottere Donald Trump ed ELon Musk. Il conduttore aveva infatti ironizzato sul fatto che Mr. Tesla accompagnasse di continuo il presidente degli Stati Uniti vestito quasi come se fosse "un bodyguard". Poi è arrivato il giornalista americano, che ha lanciato una frecciata contro l'impero economico del miliardario sudafricano. "Non facciamo battute sul fatto che Donald Trump era insieme a Musk per fare pubblicità alla Tesla che sta vedendo un crollo totale nelle vendite", ha esclamato Friedman..

Poi però Parenzo ha chiesto al suo ospite cosa ne pensasse del possibile accordo sul cessate il fuoco tra Russia e Ucraina. "Non c'era bisogno di un cessate il fuoco e di un negoziato. C'era bisogno che Putin cessasse l'invasione. Putin è l'aggressore, è lui che sta facendo guerra contro l'Ucraina. trump non è maestro di strategia - ha spiegato Friedman -. Lui è un uomo è imprevedibile come sappiamo. E nelle ultime due settimane Trump ha riallineato la sua politica estera da quello che è stato dalla seconda guerra mondiale, ovvero di essere difensori dell'Europa e della democrazia liberale". Insomma, a Friedman non va bene neppure la tregua, un risultato che non era stato mai neppure immaginato da che guerra fu, ormai più di tre anni fa.

Secondo il giornalista statunitense, Donald Trump si è piegato al volere di Vladimir Putin. "Ha accettato la propaganda di Putin - ha detto -. Ora abbiamo l'Europa che deve difendersi e io sono molto a favore di un'Europa che spende 800 miliardi".