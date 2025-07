Reazione a catena, bufera su Gira e Rigira: "Si incartano"

I Gira e Rigira, trio di giovani amici di Prato formato da Naischel, Francesco e Ruben, stanno dominando Reazione a Catena, il quiz show di Rai 1 condotto da Pino Insegno. Nella puntata del 19 luglio 2025, i tre hanno conquistato nuovamente il titolo di campioni, riuscendo per la prima volta a completare con successo L’Ultima Catena. Tuttavia, il premio vinto è stato modesto, suscitando tra i fan un misto di entusiasmo e delusione. Non nuovi al programma, i Gira e Rigira avevano già partecipato nel 2023 come I Nini di Nonno con Marco Liorni. La loro bravura e affiatamento li rendono tra i campioni più discussi della stagione, ma il pubblico è diviso: molti li sostengono, mentre altri, sui social, criticano le loro strategie di gioco, soprattutto nell’Ultima Catena, giudicata da alcuni troppo difficile.

Nella sfida contro i Venticelli, un trio piemontese composto da Mariagrazia, Milena ed Emanuele, i Gira e Rigira hanno trionfato in un’Intesa Vincente memorabile, stabilendo un record stagionale di 19 punti contro i 14 degli avversari, il punteggio più alto per una squadra eliminata. Pino Insegno ha commentato: "È stata davvero una grande partita", elogiando entrambe le squadre. Tuttavia, i social si sono infiammati: molti hanno criticato la difficoltà delle parole finali, definite “bastarde” o “quasi impossibili”, e il basso premio. Altri hanno puntato il dito contro i campioni, accusandoli di essere “macchinosi” e di “incartarsi” nella fase cruciale, alimentando un dibattito acceso online.