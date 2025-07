Sinner, Alcaraz trema: ecco il piano dopo le vacanze

C”è un ragazzo, a Porto Cervo, terra di vacanze vip e di scorci mozzafiato, che assomiglia parecchio a Jannik Sinner. Indossa un cappelluccio da pescatore, ha una maglietta bianca sopra un normale costume da bagno e uno zainetto Nike. Una somiglianza incredibile perché da sotto il cappello da pescatore spuntano riccioli rossi. E quello zainetti Nike. E la camminata. E l’altezza...



Fermi tutti, è proprio lui: il numero 1 del mondo, il re di Wimbledon, l’uomo che domina il tennis mondiale, il ragazzo d’oro che stupisce e ammalia. E che ha scelto proprio la Costa Smeralda per una breve vacanza prima di tuffarsi nuovamente negli allenamenti in vista del prosieguo della stagione tennistica. Una scenetta che si sta ripetendo in questi giorni nella località che santifica normalmente il jet-set internazionale, cresta negli anni sessanta dall’Aga Khan e divenuta mecca di attori, sportivi, rockstar e grandi tycoon. Jannik, dopo la finale di Wimbledon, con un aereo privato era andato dapprima a Bolzano ma, secondo alcune indiscrezioni, avrebbe poi fatto tappa a Copenhagen, dove avrebbe raggiunto la, presunta, nuova fidanzata Laila Hasanovic. Sinner tace su presunti flirt, nel frattempo si tuffa nel mare incantato della Costa Smeralda laddove si era recato in vacanza anche la scorsa estate insieme alla fidanzata di allora, la tennista russa Anna Kalinskaya.

Jannik Sinner, clamoroso: ecco dove lo pizzicano in vacanza Dopo le fatiche di Parigi e Londra, Jannik Sinner si sta finalmente godendo qualche giorno di meritato riposo. Il numero...





CEMENTO

In questi giorni ha chiesto e ottenuto assoluta privacy e sono comparse solo ieri alcune immagini: è stato fotografato allo Yacht Club di Cala dei Sardi al fianco del presidente Gianfranco Bacchi. Non è mancata neppure la foto all’eliporto di Villa La Contra con il patron Angelo Corda. Ora ha peró in testa soprattutto la stagione sul cemento americano che partirà sabato da Toronto con il 1000 Atp del Canada. Ma che Jannik salterà, così come faranno Nole Djokovic e Jack Draper: l’annuncio è arrivato ieri nel tardo pomeriggio mentre era impegnato in un tuffo e in un bagno di sole in mare aperto. Più facile che il fenomeno di Sesto Pusteria torni in campo nel 1000 di Cincinnati (7-18 agosto) per preparare al meglio gli Us Open. Torneo che porta bene quello di Cincinnati perché lo scorso anno lo vinse per poi fare il bis nello slam di New York. Che è in cartellone dal 24 agosto al 7 settembre. Seguirà, poi, l’intenso autunno con i successivi tornei di Shangai e Pechino, la faraonica esibizione araba Six Kings Slam, le impegnative Finals di Torino e la Coppa Davis.

La scelta fatta è giusta per più di un motivo: dopo la grande fatica di Londra ha scelto una giusta vacanza, anche per curarsi definitivamente il gomito dolorante di Londra, di allenarsi a casa sua sui campi di Monte Carlo in tutta tranquillità per gestire meglio il passaggio dall’erba di Wimbledon al cemento più veloce e di evitare il torneo Atp 1000 di Toronto, da quest’anno allungato a 10 giorni e, quindi, logorante.



Questa si chiama intelligente e saggia gestione del proprio fisico, del proprio tennis e del proprio talento. «Devo riprendermi», ha dichiarato ieri. Ma nessun allarme. Aggiungendo un messaggio per i tifosi canadesi che non potranno vederlo in campo a Toronto, torneo a lui caro: «Sono davvero triste soprattutto perché ho ricordi davvero belli di quando ho giocato in Canada. Vincere il titolo due anni fa a Toronto ha rappresentato per me qualcosa di speciale e non vedo davvero l’ora di tornarci per i tifosi davvero fantastici». Oggi Sinner inizia la 61esima settimana da numero 1 del mondo e attualmente il vantaggio su Alcaraz è ampio (3430 punti). Deve solo difenderlo nell’ultima parte della stagione. Concludendo: dopo la breve vacanza sotto il sole della Sardegna, Jannik tornerà a Montecarlo per una settimana di duri allenamenti insieme a Simone Vagnozzi e a Darren Cahill. Poi la partenza per il Nord America. Obiettivo: vincere il quinto slam e pareggiare Alcaraz.