Cristina D'Avena, "in prima serata su Rai 1": tam tam impazzito, cosa sta per succedere

Cristina D'Avena e uno show tutto suo in prima serata su Rai 1: stando alle ultime indiscrezioni, riportate dal Giornale, nelle scorse settimane ci sarebbero stati dei contatti tra la cantante e l'azienda. Ne sarebbe nata una trattativa per uno show che celebrerebbe l'artista e la sua carriera con ospiti e interviste. Di questa idea, in realtà, si parla da qualche tempo. E ora la Rai sembra in pole position per questo tanto atteso one woman show.

L'artista bolognese non è solo il simbolo delle sigle di cartoni animati, ma è anche una donna di spettacolo che da anni di esibisce, partecipa a programmi tv e si presta a iniziative varie come l'ultima sigla del Fantasanremo o l'ultima canzone ufficiale del Carnevale di Venezia intitolata "Tutto il Carnevale che c'è". La sua carriera inizia nel 1968 quando, a tre anni e mezzo, canta Il valzer del moscerino allo Zecchino d'Oro, arrivando al terzo posto. Poi nel 1981 incide il suo primo brano per un cartone animato, Bambino Pinocchio, fino ad arrivare poi a quasi 400 canzoni, alcune delle quali sono diventate dei veri e propri inni generazionali come Sailor Moon e Kiss me Licia. Si tratta indubbiamente di un patrimonio musicale che ha accompagnato l'infanzia e l'adolescenza di milioni di italiani.