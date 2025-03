Dritto e Rovescio, "la serata può continuare a letto?": Del Debbio gela la ragazza immagine

Claudio Brigliadori 15 marzo 2025 a

La movida milanese? Tutto «super bello», assicura Laura, 27 anni, ragazza immagine che vive la notte tra locali, cocktail bar e ristoranti extra-lusso. Ospite di Paolo Del Debbio nella trasmissione di approfondimento Dritto e rovescio, la ragazza dice la sua sullo scandalo Gintoneria ridimensionando l’immagine di una Milano tutta droga, sesso, escort ed eccessi.

«Ormai saranno anche 10 anni che frequento questo ambiente, è super bello, non c'è niente di male - spiega -. I locali, in generale, li frequento da tanto tempo, non c’è solo la Gintoneria e non bisogna fare di tutta l’erba un fascio, anche perché è un lavoro bello, divertente, che ti mette a contatto con le persone». «Li frequenti per diletto o per lavoro? Saresti una ragazza immagine? E cosa fa una ragazza immagine?», domanda Paolo Del Debbio. «Li frequento anche per lavoro, perché mi piace molto, sono esattamente una ragazza immagine, sto col cliente, sto ai tavoli, ballo, mi diverto. Nessuna ragazza è assolutamente obbligata a fare niente, non ha obblighi, se decide di continuare una serata lo fa perché piace a lei, perché è una sua idea, è una scelta della ragazza».

E a questo punto il conduttore va al sodo, mettendola in evidente imbarazzo: «La serata può continuare anche in un letto?», «A me non è mai capitato, però se la ragazza lo decide lo fa lei, non è obbligata».

"Putt*** e amanti della gnocca?": Gintoneria, lo sfogo di Giuseppe Cruciani fa impazzire i moralisti

Più brutale, come suo solito, Giuseppe Cruciani che a La Zanzara ha spesso invitato Davide Lacerenza, titolare della Gintoneria finito ai domiciliari. «La domanda incontrava l’offerta. Questa è la realtà dei fatti. C’erano droghe e prostitute, c’erano tossici più o meno dipendenti che trovavano la cocaina. I moralismi lasciamoli da parte, perché sono cose che, al netto dei reati che vedremo se ci sono o no, più o meno avvengono dappertutto. Qual è la differenza vera? La colpa di Lacerenza è quella di aver portato tutto alla luce del sole con dei video su Instagram, su Telegram e altri social. Ha dato troppa visibilità ai suoi eccessi». Una visibilità che gli è costata carissima?