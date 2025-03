L'Eredità, Rossella Erra spiana Selvaggia Lucarelli: "Senza di me tu non esisti"

16 marzo 2025 a

Dove c'è Selvaggia Lucarelli, c'è rissa, c'è veleno. Figurarsi se si ritrova con Rossella Erra, con cui le storie sono da tempo tesissime. Ebbene, il faccia a faccia si è verificato a L'Eredità di Marco Liorni, nello speciale in prima serata - L'Eredità viva l'amore - proposto su Rai 1 sabato 15 marzo.

Lo show, un appuntamento con fini benefici, ha visto protagoniste diverse coppie celebri, tra cui anche Attilio Russo proprio con la Erra e, dall’altra parte, Lorenzo Biagiarelli con la sua compagna, Selvaggia Lucarelli. E fato ha voluto che proprio questi due team si affrontassero in uno dei momenti più attesi del quiz.

Durante l’apertura del programma, Liorni non ha resistito alla tentazione di punzecchiare proprio per la presenza delle due nella stessa puntata. La giornalista, spargendo a tempo record veleno, ha subito replicato: “Per l’ennesima volta mi avete messo Rossella di fronte". La risposta della Erra è arrivata ancor più tagliente: “Ormai non esisti senza di me". Subito scintille, insomma. Anche se in verità i toni tra le due sono rimasti civili, insomma nessuno ha trasceso. L'ironia e il clima scherzoso hanno caratterizzato l'intera puntata.

Certo, Selvaggia ha affrontato il gioco con grande determinazione, d'altronde la competizione è parte integrante del suo dna, mentre Lorenzo Biagiarelli si è dimostrato piuttosto preparato, fornendo molte risposte e alcune delle quali per nulla scontate.