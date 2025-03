Domenica In, Sandro Giacobbe si toglie la parrucca davanti a Mara Venier: "Mi vergogno"

16 marzo 2025 a

Momenti drammatici a Domenica In. Sandro Giacobbe è stato ospite della trasmissione di Rai 1 condotta da Mara Venier. Da tempo lontano dagli schermi - e supportato dalla moglie Marina Peroni - ha raccontato ai telespettatori del grande dolore che prova e della malattia che lo affligge. Nel 2014 il cantautore genovese si era ammalato di tumore alla prostata. E aveva subito un'operazione chirurgica che, per fortuna, era andata a buon fine. Ma poi, la terribile scoperta: La vita mi ha dato tante cose belle, ma le ho ripagate tutte, anche con gli interessi” aveva raccontato. Il cantante è stato ancora una volta colpito da un tumore, questa volta alle meningi. Nonostante le cure ricevuti, il quadro clinico è peggiorato negli ultimi mesi.

Durante l'intervista con Mara Venier a Domenica In, Sandro Giacobbe ha trovato la forza di farsi scivolare la vergogna che prova da quando ha scoperto di essere malato. E si è reso protagonista di un gesto pieno di significato, come già avevano fatto in passato Bianca Balti ed Eleonora Giorgi. Il cantautore genovese si è infatti tolto la parrucca in studio. E così ha svelato la calvizie causata dalla chemioterapia. Ma per fortuna accanto a lui c'è sempre stata la moglie Marina Peroni. "Al mio fianco 24 ore su 24", ha confessato.

Infine, un bellissimo messaggio inviato dai suoi figli. "I figli perfetti, quelli che ogni padre vorrebbe avere”, come li ha descritti lo stesso Giacobbe. Andrea e Alessandro gli hanno inviato un filmato nel quale gli hanno comunicato che: vogliono "vederti ridere, quando sorridi sei bellissimo”. Una sorpresa è arrivata anche da Erika, la figlia di Marina che, conosciutolo ancora bambina, vuole bene a Sandro come a un secondo papà.