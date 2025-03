Affari Tuoi, "la partita più disastrosa": Momo nel mirino, scoppia la polemica

17 marzo 2025 a

Momo il concorrente protagonista della puntata di Affari Tuoi andata in onda questa sera, lunedì 17 marzo, su Rai 1. Il concorrente del seguitissimo programma di Stefano De Martino ha giocato per il Trentino Alto Adige col pacco numero 10. Ha detto di avere cinque sorelle e un fratello e 18 nipoti. Con lui al centro dello studio proprio una di loro, Jennifer. Il pacchista è emigrato in Italia nel 1990 e oggi vive a Trento. Fa il barista da due anni e ha due figli.

La sua partita, purtroppo, è stata piuttosto sfortunata: ha eliminato subito i 300mila, i 50mila e i 100mila euro. Tre dei pacchi più importanti. Poi via i 5mila e i 30mila euro. Per fortuna è stato eliminato, a un certo punto, anche il pacco da 1 euro. La prima offerta del dottore è stato il cambio pacco, ma Momo ha rifiutato. Dopodiché ha fatto fuori i 200mila e i 75mila euro. Via tutti i pacchi rossi, insomma. Di 3mila euro l'offerta del dottore, che però il concorrente ha rifiutato.

Alla fine, quando sul tabellone sono rimasti solo 20 euro e 10mila euro, il dottore ha chiesto a Momo se volesse andare alla regione fortunata. E lui ha accettato, per poi scoprire che nel suo pacco c’erano solo 20 euro. Alla prima opportunità di indovinare la Regione Fortunata, del valore di 100mila euro, Momo ha indicato il Friuli Venezia Giulia, ma non era quella la risposta corretta. Purtroppo, poi, nemmeno al secondo tentativo, del valore di 50mila euro, il concorrente è riuscito ad andare a segno. Ha indicato la Lombardia, ma non era quella la Regione Fortunata. Era la Campania.

Tanti i commenti sui social. "I 200.000 euro erano nel pacco col numero di suo figlio. La Regione Fortunata era la Campania alla quale è tanto legato (anche per l'amicizia con Antonia da Casoria). Momo aveva due vie per svoltarla... e invece ha regalato la partita più disastrosa in 22 anni di #AffariTuoi", ha scritto un utente su X. Un altro invece: "Ringrazio momo per averci dato una puntata bellissima e leggera anche nella sfiga più totale, provate a non dire IL pacchista". E ancora: "Mai vista una partita così".