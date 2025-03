Max Giusti, Rai 2 risorge con il game-show "99 da battere": ecco le cifre

Klaus Davi 20 marzo 2025 a

a

a

Vi proponiamo Tele...Raccomando, la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (99 da battere)

Rai 2 ancora sugli scudi nel prime time col game show 99 da battere che lunedì ha portato a casa 1.266.000 spettatori con l’8.06% di share, confermando le buone medie finora registrate dal format con una puntata finale addirittura in crescendo segnando picchi del 13% nel finale, a mezzanotte circa, quando è stato decretato il vincitore di questa prima edizione, il faentino Stanislao Zama che si è aggiudicato il premio di 99.000 euro al termine di quattro prove: trovare tre cifre in base agli indizi di una voce guida, bucare palloni con un elmetto appuntito, condurre palline su un vassoio basculante e usare le cifre trovate per aprire un armadietto col cartello “Hai vinto”.

Un gioco dalla struttura simile a quella di Squid Game con prove a eliminazione diretta che hanno visto via via eliminati 99 concorrenti. Merito al secondo canale di aver creduto in questa idea di origine belga e di averla fatto condurre a un esplosivo Max Giusti, a suo agio in queste situazioni. La rete cadetta Rai sembra aver trovato la luce in fondo al tunnel.