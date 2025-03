Alessia Morani "sbanda" davanti a Del Debbio: "Ecco che cosa ha fatto Giorgia Meloni per l'Italia"

20 marzo 2025 a

Nella puntata di 4 di Sera andata in onda giovedì 20 marzo 2025 su Rete 4, Alessia Morani, esponente del Partito Democratico, è intervenuta con toni critici sul recente intervento di Giorgia Meloni in Parlamento, dove, il 19 marzo 2025, la premier ha messo in discussione il Manifesto di Ventotene, un documento del 1941 scritto da Altiero Spinelli ed Ernesto Rossi, che promuove l’unità politica europea e limita la proprietà privata, definendolo estraneo alla sua visione di Europa.

Morani la spara subito grossa: “La Meloni ha scelto di provocare il Paese, invece di unirlo. Con le sue parole sul Manifesto di Ventotene, ha gettato benzina sul fuoco, creando caos in aula e spaccando ulteriormente un’Italia che ha bisogno di coesione, non di divisioni ideologiche. Questo atteggiamento non solo allontana l’Italia dall’Europa, ma dimostra una mancanza di rispetto per i valori di pace e solidarietà che quel manifesto rappresenta".

E in pochi istanti le sue parole hanno scatenato reazioni immediate in studio e sui social con diversi utenti che l'hanno accusata i difendere posizioni “comuniste” o “ideologiche”. Morani ha proseguito spiegando che il governo Meloni, con questa presa di posizione, rischia di isolare l’Italia in vista del Consiglio Europeo del 21-22 marzo 2025, dove si discuteranno temi cruciali come la leadership UE e le politiche migratorie. La solita propaganda dem...