L'Eredità, il nuovo stacchetto dà scandalo: "Scuoteva tutto...", cosa è andato in onda

Come ogni puntata che si rispetti, a L'Eredità non manca la polemica. Questa volta a sollevare le critiche non è la concorrente, Marina. O meglio, non solo lei. Nel mirino infatti ci finisce un "nuovo" gioco, un grande ritorno. La puntata di martedì 24 marzo ha infatti visto rientrare "la scossa". Dopo nove stagioni di assenza, infatti, è rientrata nella scaletta del programma (al posto del game I Paroloni) la sfida "elettrica" che rese famosa Giovanna Civitillo con i suoi stacchetti sexy, oggi presentata dalla "professoressa" Greta Zuccarello.

Inizialmente accolta con grande entusiasmo da gran parte dei fan del programma di Rai 1, successivamente ha visto qualche critica sui social. Il motivo? L’interpretazione molto più sobria rispetto al passato. C’è dunque chi scrive: "No ma che delusione. Va bene una versione più sobria ma per tanto cosi, meglio non riproporla". E ancora: "La scossa per me sarà sempre Amadeus", e infine: "Che mosceria. Ricordo Giovanna che scuoteva tutto", "Con padre Marco Liorni questo è il massimo della trasgressione che ci possiamo aspettare", "Dai che delusione… Mi aspettavo molto di più".