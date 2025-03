La dottoressa Schiacciabrufoli, una dermatologa regina della notte

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (La dottoressa Schiacciabrufoli)



Come abbiamo già scritto su queste pagine, OmnicomMediaGroup stima una media di oltre 2 milioni di aficionados quotidiani dei programmi della notte che, probabilmente per insonnia o mentre svolgono turni di lavoro, guardano la tv.







Ma c’è anche un nuovo fenomeno notturno che si sta facendo largo nel settore della salute: sembra difficile crederci però il pubblico adulto over 40 impazzisce per il reality americano che ha per protagonista Sandra Lee, la dermatologa più famosa della tv esperta nel curare pazienti con disturbi della pelle nella sua clinica in California.