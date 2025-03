I casi della Signora Fletcher sono una garanzia

Vi proponiamo Tele...Raccomando, la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (La signora in giallo / Rete4) Una nota curiosa: nella settimana in cui il Parlamento trasforma in legge il Ddl sulla limitazione temporale delle intercettazioni delle indagini, a volare negli ascolti è un telefilm che celebra metodi d’inchiesta che più tradizionali non si può. Venerdì La signora in giallo nel mezzogiorno di Rete 4 è stata vista da una media di 681mila spettatori col 6.2% di share ma con picchi di 880mila teste e del 7.2% di share nel secondo episodio Il fantasma degli scavi del 1985, in cui la mitica Jessica Fletcher raggiunge un amico in un sito archeologico del New Mexico dove si cela una scia di omicidi. Share così faticano a raggiungerli anche i talk più blasonati. Forse è solo un caso, forse no. Stadi fatto che questi dati, ignorati dalle élite, dimostrano quanto sia sentito il tema della sicurezza.

Stride invece il magro risultato della diretta da Trapani su Rai 3 dedicata alle vittime delle mafie (3.2%). La scelta di far leggere a Elly Schlein alcuni nomi di vittime non è piaciuta a chi pensa che l’antimafia non dovrebbe diventare palcoscenico per politici.