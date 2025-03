Affari Tuoi, "autogol pazzesco": Michelle si demolisce da sola, sconcerto in studio

Una partita sfortunata quella di Michelle dalla Valle d’Aosta ad Affari Tuoi, il programma condotto da Stefano De Martino, nella puntata in onda ieri, giovedì 27 marzo, su Rai 1. La concorrente, che ha detto di fare la pittrice e di avere 4 figli, ha giocato insieme alla sua primogenita Nicole con il pacco numero 9. La loro partita, purtroppo, è iniziata male: hanno subito fatto fuori 2 pacchi blu e 4 rossi, da 5.000, 15.000, 200.000 e 300.000 euro. A quel punto il dottore ha offerto loro il cambio e mamma e figlia hanno accettato, decidendo di lasciare il numero 9 per l’11, un numero particolarmente ricorrente nella vita della figlia Nicole. Michelle e la figlia, allora, hanno voluto sapere cosa ci fosse nel loro precedente pacco. Per fortuna c'erano "solo" i 500 euro.

Poi, nei due pacchi successivi, la concorrente ha trovato 30.000 e 0 euro. Di 20.000 euro, invece, la successiva offerta del dottore, che però Michelle ha rifiutato. Nei tiri seguenti, la pacchista ha eliminato 1, 100.000 e 200 euro. A quel punto il dottore ha offerto di nuovo il cambio. E anche questa volta Michelle e Nicole hanno scelto di cambiare, lasciando l’11 per il 10, una data di nascita importante nella loro famiglia. Nei tre tiri successivi madre e figlia hanno trovato 50.000, 10.000 euro e la toma, prodotto tipico della loro regione. Il dottore, poi, ha offerto 15.000 euro, ma la concorrente ha detto no.